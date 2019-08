Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rettungshubschrauber touchiert Stromoberleitung

Valwig - L 98 (ots)

Nach Angaben von Zeugen geriet gegen 16:15 Uhr ein Rettungshubschrauber im Landeanflug mit seinen Heckrotor in eine Stromoberleitung. Der Pilot konnte sein Fluggerät auf einer Wiese neben der L 98 landen. Durch die Berührung fiel der Strom in Cochem-Cond kurzfristig aus. Der Hubschrauber wurde flugunfähig beschädigt, es wurde niemand verletzt. Einsatzkräfte und Mitarbeiter des Stromversorgers sind am Einsatzort. Eine abschließende Pressemeldung erfolgt durch die PI Cochem.

