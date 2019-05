Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Geislingen. 1. Mai Scherz verursacht Sachschaden in Höhe von 500 Euro

Freiburg (ots)

Als ein 29 Jahre alter Mann am Mittwochmorgen nach Hause kam bemerkte er, dass ihm jemand in der Nacht mit Betonsteinen seine Terrassentüre zugestellt hatte. Er ging von einem 1. Mai Scherz aus und baute die Steinmauer wieder ab. Dabei stellte er einen Schaden am Glas der Terrassentüre fest. Der Austausch der Scheibe dürfte rund 500 Euro kosten.

