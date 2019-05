Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen. Versuchter Einbruch

Freiburg (ots)

Durch die Kellertüre wollten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Anwesen in der Hadlaubstraße einbrechen. Nachdem der Versuch scheiterte, die Kellertüre aufzuhebeln, wurde mit einem Stein eine der Glasscheiben eingeschlagen. Die Kellertüre hielt aber weiterhin stand und so kamen der oder die Einbrecher nicht ins Gebäude.

