POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 30. März 2020:

Wolfenbüttel: Kellereinbruch

Freitag, 27.03.2020, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 29.03.2020, 11:30 Uhr

Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag gelangten bislang nicht ermittelte Täter auf unbekannte Art in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Doktorkamp in Wolfenbüttel. Der oder die Täter brachen von mindestens sechs Kellerräumen die Tür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus zwei Kellerräumen vorgefundenes Werkzeug entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

