Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Lagerhalle

Rahden (ots)

Unbekannte sind zu Wochenbeginn in eine Lagerhalle in Preußisch Ströhen eingestiegen.

Dabei suchten die Täter das Gebäude in der Preußisch-Ströher-Allee zwischen Montag, 14 Uhr und Dienstag, 6 Uhr auf und drangen über ein Fenster unerlaubt in einen Bürotrakt ein. Von dort gelangte man in eine Halle und entwendete aus dieser diverse hochwertige Werkzeuge sowie eine Kamera. Anschließend flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung vom Einbruchsort.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter (0571) 88660.

