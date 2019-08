Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Einbrüche in Hagener Innenstadt

Hagen (ots)

Zwischen Mittwochabendnachmittag, 13 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:45 Uhr, kam in der Hagener Innenstadt zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen. In der Körnerstraße gelang es Tätern, die Tür eines Versicherungsbüros aufzuhebeln. Im selben Gebäude gelangten die Täter auf gleichem Wege in die Räume einer Hilfsorganisation. An einer Zahnarztpraxis im selben Gebäude scheiterten die Diebe und hinterließen nur Hebelmarken an der Tür. An einem Frisörsalon in der Kampstraße schlugen die Täter eine Eingangstür ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. In der Hohenzollernstraße war es erneut eine Arztpraxis, die in den Focus der Einbrecher geraten war. In die im fünften Stock gelegene Praxis gelangten die Täter über das Aufhebeln der Tür, die in das gemeinsame Treppenhaus führt. Was genau die Täter entwendeten, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Sie untersucht auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

