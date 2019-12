Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Getelo - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Getelo (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der Uelsener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die unfallbeteiligten Personen blieben glücklicherweise unverletzt.

Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr die Ringstraße in Richtung Halle. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem PKW, welcher die Tubbergener Straße in Richtung Getelo befuhr. Die beiden Autofahrer zogen sich keine Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 27000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell