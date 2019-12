Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Spielhalleneinbrecher machen keine Beute

Lathen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen in eine Spielhalle an der Hauptstraße eingedrungen. Sie brachen gegen kurz vor 4 Uhr die Eingangstür auf und versuchten anschließend einen Wechselgeldautomaten gewaltsam zu öffnen. Dies misslang. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

