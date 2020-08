Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich alkoholisiert Unfall verursacht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend (20.08.2020) ist ein Autofahrer mit einem neben sich fahrenden Fahrzeug auf der Bundesstraße 10 kollidiert und hat einen Sachschaden von rund 25.000 Euro verursacht. Ein 70 Jahre alter Fahrer eines VW Golf war gegen 21.00 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Autobahn unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt Stammheim fuhr ein 46-jähriger Audi-Fahrer ebenfalls auf die Bundesstraße. Er wechselte offenbar sofort vom Beschleunigungsstreifen auf die danebenliegende Spur und stieß dabei mit dem Fahrzeug des 70-Jährigen zusammen. Der Golf wurde daraufhin gegen die linke Leitplanke gedrängt. Der Audi geriet ins Schleudern und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Da er alkoholisiert gewesen sein soll, wurde auch eine Blutentnahme veranlasst. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell