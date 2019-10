Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu gestohlenem Opel Ascona: Auto aufgefunden; Tatverdächtiger dank aufmerksamen Zeugen festgenommen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 25.10.2019, um 12:35 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4414444 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Bettenhausen:

Der in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in Kassel-Bettenhausen gestohlene Opel Ascona ist wieder da. Der abgestellte Wagen konnte am gestrigen Dienstagmorgen im Ölmühlenweg durch den Besitzer selbst aufgefunden werden. Nach der Spurensicherung durch die Polizei ließ der Besitzer das Auto zunächst dort stehen. Nur wenige Stunden später versuchte ein 30-Jähriger mit dem Wagen wegzufahren. Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Tatverdächtigte von der Polizei festgenommen werden konnte. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Autodiebstahls, Kennzeichendiebstahls und Urkundenfälschung verantworten.

Eigentümer entdeckt Opel im Ölmühlenweg

Wie die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo mitteilen, gingen nach der Veröffentlichung des Autodiebstahls bereits einige wichtige Hinweise ein, die allerdings zunächst trotz intensiver Ermittlungen noch nicht zum Auffinden des Wagens führen konnten. Der Eigentümer des gestohlenen Opels selbst hatte am gestrigen Morgen, gegen 8 Uhr, sein Auto im Ölmühlenweg, nahe der Scharnhorststraße, ohne Kennzeichen entdeckt und sofort die Polizei angerufen. Nachdem die Polizisten feststellten, dass es sich tatsächlich um den gestohlenen Wagen handelt, führten sie eine Spurensicherung durch. Schließlich konnte der glücklichen Autobesitzer seinen Opel wieder in Empfang nehmen. Er ließ den Wagen vorerst vor Ort stehen, um die Abschleppung zu organisieren.

Zeugen beobachten Tatverdächtigen

Gegen 13:50 Uhr meldeten sich dann zwei aufmerksame Zeugen bei der Polizei. Sie hatten beobachtet, wie ein Mann am abgestellten Opel Ascona Kennzeichen angebracht hatte und sich ans Steuer des Wagens setzte. Da sie am Vormittag die Polizei an den Opel gesehen hatten, hegten sie sofort den Verdacht, dass dies nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie hinderten den Mann daran loszufahren und machten zufällig vorbeikommende Mitarbeiter des Ordnungsamts auf sich aufmerksam. Bis zum Eintreffen der Polizei wenige Minuten später hielten die Ordnungsamtsmitarbeiter den Mann fest. Nach ersten Erkenntnissen hatte der festgenommene 38-Jährige an dem Auto fremde Kennzeichen befestigt. Der alkoholisierte Tatverdächtige musste die Beamten auch noch aus einem anderen Grund auf das Polizeirevier begleiten, da gegen den Wohnsitzlosen ein Haftbefehl aus dem Jahr 2016 wegen eines Eigentumsdelikts vorlag. Die Polizisten brachten ihn zur Verbüßung von rund 400 Tagen Haft in die Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalbeamten des K 21/22 gegen den 38-Jährigen wegen des Autodiebstahls dauern an. Der Verbleib der am Opel Ascona angebrachten Kennzeichen FD-TS 65 H ist derzeit noch ungeklärt.

