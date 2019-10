Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht unbekannten Zeugen, der Zettel nach Unfallflucht hinterließ

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Ein Unfall, bei dem ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten Hyundai fuhr und danach von der Unfallstelle flüchtete, ereignete sich am vergangenen Freitagabend in der Heerstraße in Kassel. An dem beschädigten Auto wurde offenbar durch einen Zeugen ein Zettel mit einem Kennzeichen hinterlassen. Da es das notierte Kennzeichen jedoch nicht gibt und die weiteren Ermittlungen bisher nicht zum Unfallverursacher führen konnten, sind die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe nun auf der Suche nach dem unbekannten Zeugen.

Wie die aufnehmenden Polizeibeamten mitteilen, hatte die Besitzerin ihren grauen i10 am Freitagabend, gegen 19:15 Uhr, gegenüber der Bundespolizeiinspektion geparkt. Als sie gegen 21:45 Uhr zurückkehrte, stellte sie neben dem Zettel an ihrer Windschutzscheibe auch den Schaden an der hinteren Stoßstange und dem hinteren, linken Radkasten ihres Autos fest. Die aufnehmenden Polizisten beziffern den Schaden auf etwa 1.500 Euro. Die zuständigen Ermittler gehen davon aus, dass ein Zeuge den Zettel mit einer Notiz und dem Kennzeichen, beginnend mit GÖ für Göttingen, hinterlassen hat, der möglicherweise auch noch weitere Hinweise zum Unfallverursacher geben kann.

Der Zeuge, der den Zettel hinterlassen hat und auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

