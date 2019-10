Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Fahrzeughalter mit abgerissenem Außenspiegel

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht kam es am Sonntagabend in Kassel-Bettenhausen. Während die Verursacherin zunächst geflüchtet war und den Unfall erst einen Tag später bei der Polizei meldete, ist das durch sie angefahrene geparkte Fahrzeug bislang unbekannt. Die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun den Fahrzeugeigentümer und erhoffen sich mit einer Veröffentlichung, dass dieser sich meldet.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Kasseler Polizeireviers Ost berichten, erschien die Verursacherin reumütig am gestrigen Montag auf dem Revier, um den Unfall nachträglich anzuzeigen. Ihren Angaben nach lenkte sie am Vorabend, gegen 19:30 Uhr, ihren Mitsubishi auf der Lilienthalstraße in Richtung B 83. In Höhe der Hausnummer 37 habe sie mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Spiegel eines geparkten Fahrzeugs touchiert und diesen mitsamt Gehäuse abgerissen. Nach dem Unfall flüchtete die Mitsubishifahrerin und nahm den abgerissenen linken Außenspiegel mit. Durch die Polizisten konnte bei einer anschließenden Absuche kein geparktes Fahrzeug im Bereich der Unfallstelle mit einem entsprechenden Schaden aufgefunden werden. Die Unfallverursacherin konnte keine Angaben zum Kennzeichen machen. Nach den ersten Ermittlungen der Polizisten könnte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Ford gehandelt haben.

Die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe bitten den Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs und auch weitere Zeugen, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

