Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher schlagen Scheibe an Apotheke ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Ein in der Nacht zum gestrigen Montag stattgefundener Einbruch in eine Apotheke nahe des Bahnhofs Wilhelmshöhe beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Die bisher unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und erbeuteten aus den Geschäftsräumen Bargeld. Die zuständigen Ermittler erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes mitteilen, kam es nach bisherigen Ermittlungen gegen 3 Uhr zu dem Einbruch in der Landgraf-Karl-Straße. Die unbekannten Einbrecher schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und gelangten durch das entstandene Loch in die Räume der Apotheke. Mit ihrer Beute traten die Täter schließlich die Flucht in unbekannte Richtung an. Bislang fehlt von ihnen jede Spur. Mit ihrem Vorgehen richteten die Einbrecher einen Schaden von etwa 1.700 Euro an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

