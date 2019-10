Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter verletzt 30-Jährigen: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Obervellmar

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagabend griff ein bislang unbekannter Täter einen 30-Jährigen in Obervellmar an und schlug ihn nieder. Da der Täter nach Angaben des Opfers im weiteren Verlauf das Bargeld aus dessen Geldbörse entnahm, ermittelt die Kasseler Kripo nun wegen eines Raubes und sucht nach Zeugen. Der 30-Jährige wurde bei der Tat verletzt und anschließend über Nacht in einem Kasseler Krankenhaus aufgenommen, das er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat gegen 21:45 Uhr an der Straßenecke Kastanienweg / Lärchenweg. Wie der 30-Jährige aus Vellmar später gegenüber der Polizei angab, habe sich der Unbekannte ihm plötzlich von hinten genähert und ihm einen heftigen Schlag versetzt. Im weiteren Verlauf soll der Täter ihn in einem Gerangel zu Boden gerissen und ihm dann das Geld aus dem Portemonnaie geraubt haben. Anschließend sei der Unbekannte über einen Fußweg in Richtung Harleshäuser Straße und dort nach rechts in grobe Richtung Kassel geflüchtet.

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß, muskulöse Statur, dunkelhäutig, bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Adidas-Pullover mit Kapuze und schwarzen Streifen und einer roten Basecap

Zeugen, die der Kasseler Kripo Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

