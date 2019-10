Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter brechen in über 50 Gartenlauben und Vereinsheim ein: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Über 50 Einbrüche in Gartenlauben und das Vereinsheim einer Kleingartenanlage in Kassel-Fasanenhof riefen am heutigen Montagmorgen die Polizei auf den Plan. Die bisher unbekannten Täter richteten mit ihrem brachialen Vorgehen einen hohen Sachschaden an und erbeuteten aus den Hütten etliches an Diebesgut. Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Vellmarer Polizeireviers Nord führen nun die weiteren Ermittlungen und suchen Zeugen, die relevante Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter sowie ein zum Abtransport der Beute genutztes Fahrzeug geben können.

Ein Kleingärtner rief die Polizei, nachdem er gegen 7 Uhr den Einbruch in seine Gartenhütte im Linderweg festgestellt hatte. Von den Tätern fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Die Polizisten des Reviers Nord stellten bei ihrem Eintreffen im Kleingartenverein "Schöne Aussicht" schließlich fest, dass etliche der insgesamt rund 80 Gartenlauben gewaltsam geöffnet wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gingen die Täter 58 Gartenlauben an. Sie agierten offenbar im Schutz der Dunkelheit, denn die Tatzeit lässt sich auf die Nacht eingrenzen, da die letzten Kleingärtner am gestrigen Sonntagabend, gegen 18 Uhr, die Anlage verlassen hatten. Auch in das Vereinsheim waren die Unbekannten eingedrungen, indem sie eine Tür brachial öffneten. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Einbrecher neben Süßigkeiten, Schnaps und Bargeld auch mehrere Stromaggregate, ein Quad, ein E-Bike und Werkzeuge. Die Polizisten gehen derzeit davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich der Aufstellung des Diebesguts, dauern noch an. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Reviers Nord bitten Zeugen, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

