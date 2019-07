POL-VER: Einbruch fehlgeschlagen + Aus dem Verkehr gezogen + Mutm. Sturz: 39-Jähriger unter starkem Alkoholeinfluss + Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer + Schaden an Gasleitung zügig ausfindig gemacht

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbruch fehlgeschlagen

Achim. In der Borsteler Landstraße versuchten unbekannte Täter am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in eine Tankstelle einzubrechen, indem sie an einer Tür hebelten. Nachdem dies misslang flüchteten die Personen auf unbekannte Weise. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe, auch wenn sie bereits vor der Tat auffielen. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Aus dem Verkehr gezogen

Achim. Ein 69-jähriger Fahrer in einem Mercedes Sprinter musste seine Fahrt am Donnerstagabend auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven in Höhe der Anschlussstelle Achim-Ost nach einer Polizeikontrolle beenden. Der Mann war aufgefallen, weil sein Sprinter starke Beschädigungen aufwies und er ohne Kennzeichen am Pkw auf dem Seitenstreifen der Autobahn mit etwa 50km/h fuhr. Bei der Kontrolle des Mannes entstand der Verdacht, dass er zudem noch unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen haben könnte. Bei Vortests bestätigte sich dieser Verdacht: Sein Atemalkoholwert lag bei 1,95 Promille. Dem 69-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Die Beamten der Autobahnwache in Langwedel leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann ein.

Mutmaßlicher Sturz: 39-Jähriger unter starkem Alkoholeinfluss

Verden. Am späten Donnerstagabend wurde ein 39-Jähriger mit einem Rad in der Straße "Trift" aufgegriffen. Der Mann stürzte vermutlich mit seinem Fahrrad und kam noch halb auf der Fahrbahn zum Liegen. Verletzt hatte er sich glücklicherweise nicht. Die Beamten der Polizei Verden nahmen den Mann mit zur Wache, der deutlich alkoholisiert schien. Der Verdacht wurde durch einen Vortest bestätigt, der mehr als 3 Promille Atemalkoholgehalt ergab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Über Nacht musste er auf der Wache der Polizei in Verden ausnüchtern, bevor er wieder sicheren Schrittes nach Hause gehen konnte.

Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Achim. Eine 35-Jährige stürzte am Donnerstagabend auf der Verdener Straße in Fahrtrichtung Baden aus bislang unklarer Ursache plötzlich mit ihrem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden des Fahrrades kann nicht genauer beziffert werden. Das Tragen von Helmen kann Verletzungsrisiken wesentlich minimieren oder Unfallfolgen maßgeblich abschwächen. Zur eigenen Sicherheit, wird Radfahrern von der Polizei geraten, dies zu berücksichtigen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pkw beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. In der Karlstraße zerstörten unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen eine Scheibe an einem Mercedes GLA. Aus dem Fahrzeug stahlen sie mehrere Dokumente und flüchteten anschließend. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von mehr als 500 EUR. Mögliche Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Schaden an Gasleitung zügig ausfindig gemacht

Ritterhude. Eine beschädigte Gasleitung in der Wiesenstraße verursachte am Donnerstagmittag einen Einsatz von Polizei und Stadtwerken Osterholz sowie den freiwilligen Feuerwehren Ritterhude, Ihlpohl und Lesumstotel. Bei Baggerarbeiten auf einem privaten Grundstück wurde die Gasleitung beschädigt, die eine Sperrung und Evakuierung der Bewohner in der Wiesenstraße und Teilen der "Vordingborgerstraße" notwendig machte, bis das Leck geschlossen und Gefahren für Anwohner ausgeschlossen waren. Nach etwa eineinhalb Stunden konnten die Kräfte wieder abrücken. Die Arbeiten der Stadtwerke zum Austausch der Leitung dauerten hingegen noch länger an.

