POL-WL: Lindhorst - Körperverletzung mit Säge ++ Landkreis Harburg - Polizei zieht zu Vatertag überwiegend positive Bilanz

Landkreis Harburg (ots)

Lindhorst - Körperverletzung mit Säge

Mit einem Fuchsschwanz schlug ein 29 Jähriger am Himmelfahrtstag gegen 13 Uhr auf einen 43 Jährigen ein. Zuvor hatte eine Vatertagsgruppe, in dem sich auch das spätere Opfer befand, die Weiterfahrt des 29 Jährigen verzögert. Dieser schob zwei Mitglieder der Gruppe mit seinem Auto in einen Graben. Als der Rest der Ausflügler den Mercedes-Fahrer zur Rede stellen wollte, stieg dieser aus und schlug mit einer Handsäge auf das Opfer ein. Dieser erlitt Verletzungen im Gesicht. Zuvor soll es aus der Gruppe zu Beschädigungen am PKW des Seevetalers gekommen sein. Den genauen Hergang zu ermitteln ist jetzt Aufgabe der Polizei Seevetal.

Landkreis Harburg - Polizei zieht zu Vatertag überwiegend positive Bilanz

Überwiegend friedlich verlief der Vatertag im Landkreis Harburg. Die Beamten aus Buchholz und Seevetal rückten zu etwa 30 Einsätzen mit feiernden Menschen aus. Vorrangig übertrieben es die Feiernden mit der Lautstärke. Vereinzelt kam es zu Körperverletzungen unter den teils erheblich Alkoholisierten. Als polizeilicher Brennpunkt stellte sich erneut die Stadt Winsen heraus. Sicherlich auch durch das zeitgleich stattfindende Stadtfest begünstigt, versammelten sich etwa 1500 teils übermäßig alkoholisierte Jugendliche und Heranwachsende und belagerten den Schloßpark. An den Feierlichkeiten des Stadtfestes offenbar wenig interessiert gerieten immer wieder Einzelne aber auch Gruppen aneinander. Die Kollegen der Winsener Polizei nahmen unter anderem diverse Körperverletzungsdelikte auf. Die offene Präsenz verhinderte in einigen Fällen Schlimmeres.

