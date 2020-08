Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher bei Streit leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher ist am Freitagmittag (21.08.2020) bei einem Streit in der Königstraße leicht verletzt worden. Der Jugendliche hielt sich gegen 12.00 Uhr im Bereich der Theaterpassage auf, als er mit einem mutmaßlichen Obdachlosen in Streit geriet. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der unbekannte Täter mit einem Messer in die Richtung des 14-Jährigen gestochen haben. Dabei verletzte er ihn leicht. Der Täter flüchtete ihm Anschluss. Er soll zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein, hatte eine dünne Statur, hellbraune Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein rotes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift sowie eine blaue Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu wenden.

