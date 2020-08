Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ins Gleisbett gefallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann ist in den frühen Freitagmorgenstunden (21.08.2020) an der Haltestelle Rathaus ins Gleisbett gefallen und hat sich dabei leicht verletzt. Der 43-Jährige hielt sich gegen 00.30 Uhr an der Haltestelle auf, als er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung ins Gleisbett fiel. Passanten eilten dem Mann zu Hilfe und versuchten ihn noch vor dem Eintreffen einer Stadtbahn von den Gleisen zu holen. Noch während der Rettung fuhr eine Stadtbahn der Linie U9 in Richtung Hedelfingen ein. Als der Stadtbahnfahrer die Situation erkannte, gelang es ihm noch rechtzeitig eine Gefahrenbremsung einzuleiten. Ob bei dem Bremsmanöver Fahrgäste in der Stadtbahn verletzt worden sind, ist unklar. Die Passanten waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu dem Sturz des Mannes geben können sowie die helfenden Passanten oder mögliche verletzte Fahrgäste, werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell