Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Flucht vor der Polizei endet mit einer Festnahme - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Ein 21-Jähriger versuchte sich Sonntagnachmittag (22.03.2020), gegen 15:00 Uhr, mit seinem Fahrzeug einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Der Mann war aus der Vergangenheit bereits als Konsument von Betäubungsmitteln bekannt. Als die Beamten der Wache Weidenau das Fahrzeug in der Geisweider Bergstraße kontrollieren wollten, befolgte der 21-Jährige die Anhaltezeichen nicht. Er fuhr mit seinem Mondeo auf die Geisweider Straße und weiter auf die HTS in Richtung Siegen. An der Ausfahrt Freudenberger Straße verlor er die Kontrolle über den Pkw und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Zum Glück verletzte er sich dabei nicht, versuchte allerdings weiter zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann an der Einmündung Hesserstraße einholen.

Schnell waren auch die Gründe der Flucht geklärt: Das Fahrzeuge war weder zugelassen, noch versichert. Der 21-Jährige hatte keinen Führerschein, aber Drogen konsumiert. Auf der Flucht zu Fuß hatte er zudem noch eine Tasche mit Betäubungsmitteln weggeworfen.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er ist festgenommen. Sachschaden bei dem Unfall circa 5000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell