Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 93-jähriger PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - #polsiwi

57223 Kreuztal, In der Molzkaute (ots)

Am Sonntag, 22.03.2020 gegen 09:20 Uhr, befuhr ein 93-jähriger BMW-Fahrer die Straße In der Molzkaute von Kreuztal her kommend in Rtg. Siegen und kam im Straßenverlauf nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der PKW wurde sichergestellt.

