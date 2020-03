POL-SI: Kettenbrief über WhatsApp - aktuelle Warnmeldung - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Im gesamten Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein macht ein Whats-App-Kettenbrief die Runde.

In diesem wird vor angeblichen Betrügern gewarnt, die als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Schutzanzügen getarnt, versuchen in Wohnungen zu gelangen.

Bisher ist kein einziger Fall im Kreisgebiet bekannt, wo es zu einem solchen Betrugsversuch gekommen ist.

Der Zweck des Kettenbriefes ist auch nicht wirklich einzusehen. Hier wird mit der Angst der Menschen gespielt.

Bitte leiten Sie diesen Kettenbrief nicht ungeprüft weiter. Fakenews und Panikmache mit unwahren Behauptungen haben in dieser schwierigen hochdynamischen Situation nichts verloren. Sie binden nur die Hilfskräfte bei unnötigen Einsätzen.

Nur falls tatsächlich Personen bei Ihnen an der Haustüre erscheinen und unter fadenscheinigen Gründen Einlass begehren sollten und Sie sich unsicher sind, rufen Sie im Zweifel bei der Polizei an.

