Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ausweichmanöver endet in Kollision

Gaggenau (ots)

Das Ausweichmanöver einer Skoda-Lenkerin endete für die Autofahrerin am Donnerstagmittag in der Kollision mit einem Baumstumpf. Die Mittdreißigerin war kurz vor 12 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen dem Gaggenauer Waldfriedhof in Richtung Sulzbach unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge einem Kleintier ausweichen wollte, von der Fahrbahn abkam und gegen den Baumstumpf prallte. Die Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. /hm

