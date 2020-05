Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.05.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter brachen in eine Betreuungseinrichtung ein.

Salzgitter, Bad, Sandbrink, 30.04.2020, 15:30 Uhr-04.05.2020, 07:10 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter einen gewaltsamen Zugang in eine Betreuungseinrichtung verschafft hatten. In dem Gebäude wurden schließlich zahlreiche Räume betreten und diverse Behältnisse durchsucht. Derzeit prüft die Polizei, welche Gegenstände entwendet wurden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Täter brachen in einen Bürocontainer ein.

Burgdorf b. Salzgitter, Westerlinde, Weinberg, 03.05.2020, 16:30 Uhr-04.05.2020, 06:45 Uhr. Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang durch ein Fenster und konnten auf diese Weise einen Bürocontainer betreten. Im weiteren Tatverlauf öffneten die Täter zwei weitere Container. Derzeit ermittelt die Polizei, welche Gegenstände entwendet wurden. Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei.

Salzgitter, Lebenstedt, Imatraweg, 03.05.2020 (Feststellzeit). Unbekannte Täter besprühten die Gebäudefassade sowie ein Praxisschild mit Farbe und verursachten hierdurch eine Sachbeschädigung. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Verletztes Kind nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 04.05.2020, 19:10 Uhr. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 1-jähriger Junge von einem Garagenhof auf die Einfahrt zu einem Parkplatz lief und hierbei von einem einfahrenden Ford einer 68-jährigen Frau leicht erfasst wurde, welcher zu diesem Zeitpunkt auf den Parkplatz einfahren wollte. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum gefahren werden.

