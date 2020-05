POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 5. Mai 2020:

Polizei Salzgitter

Schladen: Einbruch in Scheune

Sonntag, 03.05.2020, bis Montag, 04.05.2020

Unbekannte Täter gelangten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag nach Aufbrechen zweier Türen in eine Scheune an der Kreisstraße 89 im Bereich von Schladen. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus der Scheune eine Taschenlampe sowie ein Schweißgerät entwendet. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

202000497047

Wolfenbüttel: Spiegel von parkendem PKW abgefahren

Samstag, 02.05.2020, 18:00 Uhr, bis Montag, 04.05.2020, 11:00 Uhr

Zwischen Samstagabend und Montagmittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahrer gegen den linken Außenspiegel eines zum Parken in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße abgestellten roten VW Caddy. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

202000496549

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Montag, 04.05.2020, zwischen 10:00 Uhr und 18:40 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen zum Parken auf dem Robert-Everlien-Platz abgestellten Seat Leon in schwarz und beschädigte ihn an der hinteren Stoßstange. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

