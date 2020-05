Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.05.2020

Peine (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Vechelde. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 12:00Uhr, bis Sonntag, 15:00 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kollwitzstraße ein. Sie durchsuchten offenbar diverse Räumlichkeiten und flohen anschließend unerkannt. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter etwas entwendeten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/930490, zu melden.

Unbekannte versuchten Felge zu stehlen

Wendeburg. In der Zeit von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 11:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter die hintere rechte Felge eines VW Golf in der Straße "Hoher Hof" zu entwenden. Dies gelang den Tätern aus bislang unbekannter Ursache nicht. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung. Bei dem Versuch, die Felge zu entwenden, wurde diese und vier Radschraubenkappen beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wendeburg, Telefon 05303/990890, zu melden.

Straßenschild beschädigt

Vöhrum. Unbekannte Täter rissen in der Zeit von Samstag, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 03:00 Uhr, ein Straßenschild der Straße "Im Knickfeld" aus dem Fundament. Anschließend legten sie es offenbar auf die Fahrbahn der St.-Barbara-Straße und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Fensterscheibe beschädigt

Peine. In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 09:20 Uhr, wurde eine Fensterscheibe des Amtsgerichts in der Straße "Am Amthof" durch unbekannte Täter beschädigt. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt und in unbekannte Richtung. Das Motiv ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Fahrer ohne Führerschein kontrolliert

Peine. Am Sonntag, gegen 21:05 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 38-jährigen Rollerfahrer aus Peine im Nachtigallenweg. Bei der Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Roller nicht versichert war. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren konnten die Polizeibeamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Roller wurde durch die Polizei sichergestellt.

