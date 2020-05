Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 4. Mai 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Denkte: Einbruch in Gartenlauben

Samstag, 02.05.2020, bis Sonntag, 03.05.2020

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen erneut unbekannte Täter in drei Gartenlauben des Kleingartenvereines in Denkte, Mühlenweg, ein. Aus den Lauben wurden unter anderem Kleidungsstücke, Lebensmittel, ein Spielecomputer sowie eine Kaffeemaschine entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

