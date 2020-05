POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 02.05.2020 - 03.05.2020, 09.00 Uhr

Polizei Salzgitter

Einbrüche in Kindertagesstätte und Recyclinghof

In der Zeit zwischen den frühen Abendstunden des 30.04.2020 und den frühen Morgenstunden des 02.05.2020 kam es in Salzgitter-Bad zu zwei Einbrüchen. Zum einen gelangten bislang unbekannte Täter unter Gewalteinwirkung in eine Kindertagestätte in der Gablonzer Straße und entwendeten dort einen Wandtresor samt Inhalt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 2000 Euro beziffert. Des Weiteren gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich nach Vorbereitungshandlung in die Lager- und Büroräumlichkeiten eines Recyclinghofes und brachen u.a. die Mitarbeiterspinde auf. Ein Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Häusliche Gewalt

Am Samstag, den 02.05.2020, kam es gegen 20:20 Uhr in Salzgitter-Bad zu einem Fall von häuslicher Gewalt. Im Verlaufe von Streitigkeiten biss eine 41jährige Frau ihrem 48jährigen Lebensgefährten mehrfach in den Arm. Nachdem das alkoholisierte Opfer freiwillig das gemeinsame Haus verließ, zeigte es sich es sich im weiteren Verlaufe zunehmend aggressiv. Da einem erteilten Platzverweis keine Folge geleistet wurde, erfolgte eine Verbringung in das Polizeigewahrsam.

Verkehrsunfall

Am Samstag ereignete sich gegen 17:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Hasenspringweg / Ecke Wiesenstraße in Salzgitter-Bad. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Ford. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme machten die 57jährige Mercedes-Fahrerin und der 21jährige Ford-Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Mercedes ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro, an dem Ford von etwa 1500 Euro.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

