Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Ermittlungserfolg nach Handel mit Betäubungsmitteln, zwei Tatverdächtige festgenommen, mehrere Kilogramm Betäubungsmittel beschlagnahmt

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta haben am Montag, 23. März 2020, zwei Männer im Alter von 30 und 36 Jahren in Dinklage vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Kurzfristig eingeleitete Ermittlungen verdichteten sich so konkret, dass es am Montag bereits zu einer Festnahme kommen konnte. Einsatzkräfte beobachteten, wie der 30jährige Tatverdächtige ein Wohnhaus an der Drostestraße in Dinklage aufsuchte. Als der 30jährige mit einer Sporttasche das Wohnhaus in Begleitung eines 36jährigen verließ, wurde der 30jährige nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Der 36jährige konnte unmittelbar vor dem Wohnhaus festgenommen werden. Bei den weiterführenden Maßnahmen konnten die Polizeibeamten verschiedene Betäubungsmittel feststellen. In der Sporttasche, die der 30jährige mitführte, fanden die Polizeibeamten mehrere Kilo Amphetamin. Eine anschließende Durchsuchung des Wohnhauses des 36jährigen führte zum Auffinden weiterer größerer Mengen an Betäubungsmitteln unterschiedlicher Art. Insgesamt wurden Drogen wie Kokain, Amphetamin, Ecstasy, Marihuana und Haschisch im niedrigen zweistelligen Kilobereich beschlagnahmt. Außerdem wurde eine größere Summe Bargeld, diverse Waffen sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Unter den Waffen waren u.a. Messer, Macheten und ein Elektroimpulsgerät. Da der 30jährige bei seiner Festnahme den Verdacht auf eine Corona-Infektion gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten äußerte, wurde ein entsprechender Test durchgeführt. Der Corona-Verdacht bestätigte sich nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 30jährige Tatverdächtige einem Haftrichter des Amtsgericht Vechta vorgeführt. Nach der Verkündung des Haftbefehls wurde dieser einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Staatsanwaltschaft kam nach einer Prüfung zum Schluss, dass für den 36jährigen Tatverdächtigen keine Haftgründe vorlagen. Der 36jährige Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiterführenden Ermittlungen hinsichtlich möglicher Unterstützer und Abnehmer der Tatverdächtigen dauern an.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Mittwoch, 25. März 2020, 12.00 Uhr und Donnerstag, 26. März 2020, 12.00 Uhr kam es an der Oldenburger Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die hintere rechte Tür eines Audi A8, der dort abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Vandalismus in Bibliothek der Universität

Zwischen Montag, 30. März 2020, 19.00 Uhr und Dienstag, 31. März 2020, 04.00 Uhr kam es in der Bibliothek der Universität an der Driverstraße zu einem Hausfriedensbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zur Bibliothek. Hier entleerten sie in einem WC einen Feuerlöscher. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand hierdurch kein Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 30. März 2020, kam es um 17.05 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne und seine 22-jährige Beifahrerin mussten verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein hinter ihn fahrender 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne zu spät und fuhr auf den bremsenden Wagen auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 47-Jährige und die 22-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell