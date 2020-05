Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 03.05.2020 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bereits am Freitagabend, 01.05.20, gegen 20:10 Uhr, wurde in der Neuen Straße in Peine ein 27jähriger Peiner mit einem Mofaroller fahrend angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014 angebracht war. Ein gültiges Kennzeichen für das Jahr 2020 und einen Eigentumsnachweis für den Roller konnte der Mofafahrer nicht vorlegen. Daher wurde der Roller sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte Täter reißen Verkehrsschilder heraus und legen eines davon auf die Fahrbahn

In der Zeit zwischen Samstagabend, 02.05.20, ca. 23 Uhr und Sonntagfrüh, 03.05.20, ca. 03:00 Uhr, haben unbekannte Täter in Vöhrum, St. Barbara-Straße, und "Im Knickfeld" jeweils die Straßennamensschilder mit Pfosten aus der Verankerung gerissen. Eines der Schilder wurde als gefährliches Hindernis quer auf die Straße gelegt. Nur durch glückliche Umstände kam es zu einem Unfall.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Peine unter 05171-999-0 entgegen.

Zwei Verkehrsunfallfluchten beschäftigten die Polizei am Wochenende auf Peiner Supermarktparkplätzen

Der erste Unfall ereignete sich am Samstag, 02.05.20 zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr auf einem großen Kundenparkplatz in Peine-Stederdorf, Heinrich-Hertz-Straße. Hier stieß ein unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen silberfarbenen, neueren Audi Avant (Kombi) und verursachte an der vorderen rechten Ecke einen Schaden von ca. 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.

Der andere Unfall ereignete sich ebenfalls am Samstag, 02.05.20, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr auf einem Kundenparkplatz an der Peiner Wiesenstraße/Fritz-Stegen-Allee. Auch auf diesem Parkplatz stieß ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw, in diesem Fall ein grüner Seat M1. Auch hier wurde ein Schaden an der vorderen rechten Seite in Höhe von ca. 500 EUR verursacht und auch dieser Fahrzeugführer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05171/999-0.

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell