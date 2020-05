Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 01.05.2020 - 02.05.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigungen durch Graffiti in SZ-Gebhardshagen

Am 30.04.2020 kam es in der Zeit zwischen 12:45 und 21:45 Uhr auf einem Garagenhof in der Sternbergstraße in Salzgitter-Gebhardshagen durch bislang unbekannten Täter zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hierbei wurde sowohl an einer Garagenaußen-, als auch an einer Garageninnenwand jeweils ein TAG mit Fußballbezug gesprüht.

In dem Zeitraum vom 30.04.2020, 18:00 Uhr, bis 01.05.2020, 12:00 Uhr, kam es in Salzgitter-Gebhardshagen zu drei weiteren, gleichgelagerten Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hierbei wurde durch bislang unbekannten Täter ein Schild auf dem Parkplatz eines Wohnkomplexes in der Straße Lustgarten, ein Stromverteilerkasten in der Straße Am Dorfrand sowie ein Hinweisschild in der Straße Vor der Burg jeweils ebenfalls mit fußballbezogenen TAGs versehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

