Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn: Skoda beschädigt - Hinweise an die Polizei

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Ambelwiesenstraße in Höhe des Anwesens Nr. 5 geparkten Skoda beschädigte am Montagnachmittag ein bislang unbekannter Autofahrer und setzte seine Fahrt einfach fort. An dem Skoda, an dem Schaden von 2.000 Euro entstand, konnten gelbe Lackantragungen gesichert werden. Geparkt war das Auto zwischen 13.30 und 16 Uhr. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim ermitteln und bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel.: 07261/6900, zu melden.

