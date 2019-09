Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKW-Fahrerin aus Minden prallt gegen Baum

Hüllhorst (ots)

Bei einem PKW-Unfall ist eine Frau aus Minden am Freitagabend verletzt worden.

Diese befuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 18.15 Uhr die Mindener Straße in Fahrtrichtung Bergkirchen. Nach Aussage der 33-Jährigen sei ihr in einer Linkskurve auf ihrer Fahrspur ein schwarzer PKW entgegengekommen, sodass sie habe ausweichen müssen. Dadurch geriet sie mit dem Skoda auf den Grünstreifen und kollidierte mit zwei Leitpfosten. Als die Mindenerin mittels Gegensteuerns versuchte, zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, verlor sie die Kontrolle über den Wagen, sodass dieser gegen einen Baum schleuderte und in einem Straßengraben zum Stehen kam. Anschließend befreite sich die verletzte Frau selbständig aus dem Fahrzeug.

Während der Unfallaufnahme entging den Einsatzkräften ein Alkoholgeruch bei der Fahrerin nicht. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einem freiwilligen Atemalkoholtest, sodass man ihr später im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus Lübbecke eine Blutprobe entnahm und den Führerschein sicherstellte.

Während des Einsatzes, der eine halbseitige Straßensperrung mit sich brachte, kamen neben den Rettungskräften, darunter ein Notarzt, auch Kräfte der Feuerwehr zum Einsatz. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Einsatzkräfte beziffern den Schaden auf über 5.000 Euro.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell