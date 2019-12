Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unbekannte entwendet vier iPhones aus Mobilfunkladen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin stahl am Samstag aus einem Mobilfunkladen in der Hauptstraße, in Höhe der Fahrtgasse, vier iPhones im Wert von ca. 4.000 Euro. Die junge Frau betrat gegen 11 Uhr den Laden, nahm aus der Auslage die Smartphones und ging dann mit dem Diebesgut flüchtig. Eine Fahndung nach der Unbekannten blieb ergebnislos.

Sie konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 13-15 Jahre alt, dunkelbraune Haare mit rötlichem Stich, die zu einem Zopf bzw. Dutt zusammengebunden waren. Sie trug zur Tatzeit eine dunkelgrüne Daunenjacke mit Streifen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

