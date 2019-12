Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg, BAB 6, Rhein-Neckar-Kreis: Mit knapp 1,4 Promille in Baustelle gekracht - ca. 44.000 Euro Schaden

Rauenberg / BAB 6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Verkehrskommissariat Walldorf wurde am Sonntagmorgen um kurz nach 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 6 gerufen.

Was war geschehen? Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Heilbronn. Innerhalb der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim kam er vermutlich infolge seiner nicht angepassten Geschwindigkeit und Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Warnbaken. Der Mercedes kam anschließend im abgebakten Bereich des Baufeldes zum Stehen. Durch die Kollision wurde eine Bake auf den rechten Fahrstreifen geschleudert, wo ein 66-jähriger Audi-Fahrer sie überfuhr. Er konnte seinen Pkw im rechten abgebakten Bereich zum Stehen bringen. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Im Revier wurde ihm eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Audi und der Baustelle betrug ca. 4.000 Euro.

