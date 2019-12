Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schlüssel von antiker Tür gestohlen

Mannheim (ots)

Das Türfenster eines Anwesens in der Straße "Waldpforte" im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt brachen in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, kurz vor 14 Uhr bislang unbekannte Täter auf. Durch diese Öffnung fassten sie ins Innere und entwendeten von einer historischen Türe insgesamt vier von innen steckende Buntbartschlüssel. Ein Vordringen in den Verkaufsraum des Anwesens war aufgrund der Sicherung nicht möglich. Ein Anwohner hatte gegen 3 Uhr Geräusche zwar vernommen, schenkte diesen aber keine weitere Beachtung.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Zeugen und oder Anwohner, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, zu melden.

