Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190718-1: Transporterfahrer flüchtete - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Auto prallte nach Angaben eines Zeugen gegen einen fest einbetonierten Poller und wurde dabei schwer beschädigt. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Der Zeuge hörte am Mittwoch (17. Juli) gegen 14:45 Uhr einen lauten Knall auf der Grachtenhofstraße. Er blickte aus dem Fenster und sah einen Mann, der vor seinem stark beschädigten Transporter stand. Der Mann lud die teilweise abgerissene Stoßstange des Wagens in den Kofferraum und fuhr in Richtung Hubert-Prott-Straße davon. Der Zeuge informierte die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Unfallfahrer in Richtung Hubert-Prott-Straße und stieß gegen den auf dem linken Gehweg befestigten Metallpfosten, der dabei aus der Bodenverankerung gerissen wurde (siehe Bild). Der Fahrer des Wagens war zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 180 bis 190 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze blonde Haare und war unrasiert.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die dort zur Tatzeit einen weißen Transporter mit BM-Kennzeichen gesehen haben, sich mit dem Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis