Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Hallenbadgebäude

Bohmte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in das Hallenbadgebäude an der Jahnstraße eingebrochen. Durch gewaltsames Öffnen der Automatiktüren am Haupteingang verschafften sich die Täter Zutritt in das Gebäude. Dort brachen sie neben weiteren Nebentüren auch die Eingangstür zum Bistro auf und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Beute machten die Kriminellen dabei allerdings nicht. Die Polizei in Bohmte bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die mit dem Einbruch zu tun haben könnten. Telefon: 05471/9710.

