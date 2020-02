Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Sachbeschädigung auf dem Gelände der Landesgartenschau

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zu Samstag sind Unbekannte mit einem Auto auf dem abgesperrten Gelände der ehemaligen Landesgartenschau umhergefahren und haben dabei Beschädigungen verursacht. Nach Abknicken oder Überfahren eines Sperrpfostens gelangten die Täter in den Bereich des Baumwipfelpfades und fuhren dort gegen ein Treppengeländer sowie einen Metallbügel zum Abstellen von Fahrrädern. Bei dem Wagen der Verursacher dürfte es sich um einen VW Jetta oder Bora der Baujahre 1998 bis 2005 gehandelt haben. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Iburg unter der Telefonnummer 05403-2285 entgegen.

