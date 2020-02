Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Schwagstorf: Vermisste Frau wurde aufgefunden

Schwagstorf (ots)

Die seit dem 06.02.2020 vermisste 59-jährige Frau aus Schwagstorf wurde am Sonntagmorgen tot aufgefunden. Ein Spaziergänger bemerkte im Bereich der Straße Schlüersburg einen leblosen Körper im Wasser in Ufernähe des Mittellandkanals und benachrichtigte die Polizei. Nach Bergung durch die Schwagstorfer Feuerwehr konnte der Leichnam als die vermisste Person identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Obduktion der Verstorbenen an, um die näheren Umstände des Ablebens zu ergründen.

