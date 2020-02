Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Melle (ots)

Bei einem Unfall auf der Gesmolder Straße erlitt ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntagabend schwere Verletzungen. Der junge Mann war gegen 19.55 Uhr mit einem Mercedes in Richtung stadtauswärts unterwegs. Als er sich in Höhe der Hausnummer 50 in einer Linkskurve befand, geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw. Anschließend fuhr er über den Fuß- und Radweg, stieß gegen ein weiteres Auto und schob dieses auf einen dritten Pkw. Der 19-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Melle hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 64000 Euro.

