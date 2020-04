Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 30.04.2020

Salzgitter (ots)

Unbekannte entzündeten Müllcontainer

Lebenstedt. Am Dienstag, gegen 01:15 Uhr, schoben unbekannte Täter zwei Müllcontainer auf die Fahrbahn des "Dürerring" und bildeten aus ihnen eine Straßensperre. Anschließend zündeten sie einen Container an und entfernten sich unerkannt. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr schnell kontrolliert und gelöscht werden. Durch den Brand wurde ein Müllcontainer zerstört. Der Asphalt wurde beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Täter.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, 05341/18970, zu melden.

Sachbeschädigung an Sportanlage

Lebenstedt. In der Zeit von Dienstag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, betraten unbekannte Täter das Gelände einer Sportanlage am Salzgitter See. Sie beschädigten die Türen zu den WC-Anlagen und feierten offenbar auf dem Gelände. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341/18970, zu melden.

Fahrer war alkoholisiert und berauscht

Lebenstedt. Am Mittwoch, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Salzgitteraner mit einem Audi A4 mehrfach die Berliner Straße. Den Baustellenbereich durchfuhr er mehrfach mit erhöhter Geschwindigkeit, sodass die Arbeiter offenbar zur Seite springen mussten. Als die Polizei den Fahrer daraufhin kontrollierte konnten sie Anzeichen sowohl auf eine Alkohol- als auch auf eine Drogenbeeinflussung feststellen. Alkohol- und Drogentest, die vor Ort durchgeführt wurden, ergaben einen Alkoholwert von 1,00 Promille. Des Weiteren konnte eine Beeinflussung durch Kokain festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt. Im Fahrzeug konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln ein.

PKW fährt auf Müllfahrzeug auf

Salzgitter-Bad. Am Mittwoch, gegen 06:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Hinter dem Salze". Ein 40-jähriger Mann aus Goslar befuhr mit einem Citroen die Straße "Hinter dem Salze" in Richtung Alte Salzstraße. Hierbei übersah er offenbar ein vor ihm anhaltendes Müllfahrzeug und fuhr auf dieses auf. Ein 49-jähriger Mitarbeiter des Abfallunternehmens stand zu diesem auf dem hinteren Trittbrett des Müllfahrzeugs und wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Salzgitter-Bad. Am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Leonorenstraße. Eine 54-jährige Kölnerin bog mit einem T-Roc aus der Erikastraße in die Leonorenstraße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie hierbei gegen einen am Straßenrand geparkten Peugeot und kam anschließend zum Stehen. Die Fahrerin war bei der Unfallaufnahme schlecht ansprechbar und wurde durch einen Krankenwagen, zur medizinischen Versorgung, ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Fahrerfluchten nach Verkehrsunfällen

Lebenstedt. In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 00:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Ütschenkamp". Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße in unbekannte Richtung und touchierte dabei offenbar den am Straßenrand geparkten VW Jetta eines 27-jährigen Salzgitteraners. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW Jetta entstand ein Schaden am Heck linksseitig in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Bad, Telefon 05341/8250, zu melden.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Montag, in der Zeit von 13:15 Uhr bis 21:35 Uhr, in der Danziger Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte offenbar einen Opel Astra, der in einer Zufahrt ordnungsgemäß geparkt stand. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt. Es entstand ein Schaden am Stoßfänger vorne rechts in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter Thiede, Telefon 05341/941730, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell