POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 29.04.2020

Unbekannte brachen in Kellerraum ein

Lebenstedt. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 23:00 Uhr, bis Dienstag, 15:00 Uhr, gewaltsam in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Stadtweg ein. Sie entwendeten ein Klapprad und einen Werkzeugkasten eines 27-jährigen Salzgitteraners und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 650 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341/18970, zu melden.

Lack eines Touran zerkratzt

Salder. In der Zeit von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 07:00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines VW Touran, der ordnungsgemäß in der Dammstraße geparkt stand. Die gesamte rechte Fahrzeugseite wurde beschädigt. Die Täter entfernten sich unerkannt und in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Fahrer floh nach Verkehrsunfall

Lebenstedt. Am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen VW UP, der auf einem Parkplatz in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt stand. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW UP entstanden Schrammen am hinteren rechten Radkasten. Ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand.

