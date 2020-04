Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter beschädigten Oberlichter einer Turnhalle.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 24.04.2020, 14:00 Uhr-27.04.2020, 06:35 Uhr. Unbekannte Täter hatten sich einen unberechtigten Zugang zum Dach einer Sporthalle verschafft und dort zwei Oberlichter beschädigt. Sie verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 1.600 Euro.

Mehrere Sachbeschädigung an Pkw

Salzgitter, Galgenberg, 26.04.2020, 20:00 Uhr-27.04.2020, 10:50 Uhr, lange Kratzer an einem Pkw Mercedes, Schadenshöhe wird ermittelt.

Salzgitter, Bad, Heinrich-von-Stephan-Straße, 26.04.2020, 00:00 Uhr-26.04.2020, 16:00 Uhr, beschädigter Außenspiegel an einem VW sowie Lackbeschädigung durch Aufbringen von schwarzer Farbe, Schaden 200 Euro.

Salzgitter, Bad, Hagenstraße, 25.04.2020, 00:00 Uhr-27.04.2020, 14:10 Uhr, beschädigter Außenspiegel an einem Citroen, Schaden 150 Euro.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass in mindestens drei Fällen abgestellte Fahrzeuge von Tätern beschädigt wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Opfer wurde mit Reizgas besprüht.

Salzgitter, Bad, Irenenstraße, 27.04.2020, 02.10 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein derzeit unbekannter Täter hatte bei einem 24-jährigen Mann Reizgas eingesetzt, anschließend soll er zusammen mit mindestens drei weiteren Personen, offensichtlich Frauen, in einem BMW 3 in silber geflohen sein. Hintergründe der Tat sind nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

