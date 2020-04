Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2020 für den Bereich Peine.

Salzgitter (ots)

Illegale Müllentsorgung.

Edemissen, Staatsforst Berkhöpen, ca. 30 Meter südlich der Zuwegung zum Gewerbepark, Feststellzeit 26.04.2020, 14:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten im Staatsforst Edemissen insgesamt 140 Liter einer offensichtlich ölhaltigen Flüssigkeit in drei Gebinden entsorgt. Es konnte nach bisherigem Ermittlungsstand keine Flüssigkeit in das Erdreich gelangen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Peine unter 05171/9990 oder die Polizei Edemissen.

