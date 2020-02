Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Benzin-Öl Gemisch in Kanal geleitet

Schöneneberg-Kübelberg (ots)

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am 15.02.2020, gegen 16.00 Uhr in der Straße Auf der Heide. Anwohner beschwerten sich zunächst über einen üblen Geruch aus ihren Abflüssen. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass ein Benzinölgemisch unerlaubt in den Kanal eingeleitet wurde. Im Einsatz waren Feuerwehren aus drei Verbandsgemeinden mit einem Gefahrstoffzug, sowie Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde und der Stadtwerke Homburg. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|pikus

