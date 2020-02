Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaufenster beschädigt

Meisenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird in der Untergasse durch Unbekannte das Schaufenster einer Buchhandlung eingeschlagen. Am frühen Samstagmorgen bemerkte eine Passantin auf dem Nachhauseweg die zerstörte Fensterscheibe und verständigte umgehend die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Schaufenster im Zeitraum zwischen Freitag 22 Uhr und Samstag 3 Uhr durch unbekannte Täter eingeschlagen. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen in der Untergasse festgestellt haben oder die sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lauterecken unter der Nummer 06382 - 9110 in Verbindung zu setzen. |pilek-MS

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell