Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Schwimmbadkiosk

Grumbach (ots)

Was ein Langfinger bei dem Einbruch in den Schwimmbadkiosk vermutet hat, ist bisher ungeklärt. Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde der Lagerraum, der über Winter geschlossenen Anlage, aufgebrochen. Bisher konnte noch nicht festgestellt werden, dass irgendetwas entwendet wurde. Da Schloss und Tür beschädigt wurden, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeuge die in dem fraglichen Zeitraum bei dem Gebäude gesehen wurden unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

