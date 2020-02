Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Gaststättenbesuch-Streit eskaliert

Kusel (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02.45 Uhr kam es in der Trierer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Die Jugendlichen gerieten zunächst in einer Gaststätte in Streit. Nach Verlassen der Gaststätte verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Straße. Hier kam es dann zu körperlichen Übergriffen bei denen auch Pfefferspray und ein Baseballschläger eingesetzt wurden. 3 Personen erlitten durch den Einsatz des Pfeffersprays Augenrei-zungen, die aber nicht weiter versorgt werden mussten. Durch die Polizei konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden.|pikus

