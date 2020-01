Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt Seat Ibiza - Wer kann Hinweise geben?

Weinheim-Sulzbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem nicht bekannten Gegenstand den Lack eines Seat Ibizas, der in der Zeit von Montag, 23:30 Uhr bis Dienstag, 12:30 Uhr, in der Leharstraße, in Höhe des Anwesens 28, geparkt war. Der Seat wurde im Bereich der Fahrer- und Beifahrerseite sowie auf der Motorhaube beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

